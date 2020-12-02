由新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─有氧核心體適能教學人員實務班」第02期近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會辦理的「勞工自主學習計畫─有氧核心體適能教學人員實務班」第02期近日結業，25位學員們習得有氧課程動作之編排與教學管理能力，可發展第2專長，創造勞工在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成36小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為相關職業創業者或從事人員。

此次開班的「有氧核心體適能教學人員實務班」，課程內容是指導學員學習各式有氧呼吸法、基礎及進階動作操作與技巧、有氧課程動作之編排及體適能檢測之學習，以及演練及數值判讀，教學設計及與學習完成後，希望可達到教學管理能力成為第2專長。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括有勞動法的勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )