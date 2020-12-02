搶攻年菜外賣商機，台北花園酒店超前部署，自即日起至2021年2月11日期間推出八道六人份「花開富貴團圓宴-圍爐外帶年菜套餐」，每套8,888元，同時提供多款單點年菜150元起，圍爐自由輕鬆選，菜式包括：鴻圖大展五福拼、西式焗烤鮮大蝦、老雞上湯佛跳牆、上海寧式東坡肉、老雪菜蒸活虎斑、XO醬菌菇鮮干貝、泰式咖哩燉牛膝、蜂蜜蛋糕等。此外，台北花園酒店主廚另推出頂級限量湯品「花膠干貝鮑魚燉排翅」，每盅8,888元。

台北花園酒店表示，凡消費外帶系列年菜滿3,000元即贈花園thai thai蛋糕兌換券；滿6,000元贈饗聚廚房平日晚餐券兩張；滿10,000元贈PRIME ONE牛排館平日商業午餐券兩張，於2021年1月05日前預訂整套年菜且完成付款，享有9折優惠及精選紅酒一瓶。

台北花園大酒店「花開富貴團圓宴外帶年菜」由中西名廚聯手料理，當日現做常溫領取，讓闔家歡度圍爐守歲，特別推薦八道六人份「圍爐外帶年菜套餐」，每套8,888元，包括繽紛開胃融合風鮑魚、烏魚子、辣味蜇頭、五味冰卷及醉雞的「鴻圖大展五福拼」，添福招財令人討喜。「西式焗烤鮮大蝦」承襲中菜西吃的概念，主廚將大蝦的創新吃法融入應景年菜料理，首先採用優良水域養殖肉質飽滿的新鮮大蝦，洗淨後從中線剖半，整隻再裹粉酥炸，營造口感層次，在蝦肉上方鋪上厚厚一層秘製起司焗烤醬，烘烤後即可上桌，焗烤奶香濃郁，搭配甘甜蝦汁入喉，提升了感官的饗宴，蝦肉鮮美Q彈與鬆脆口感交織，更帶出整道美饌的尾韻。

「老雞上湯佛跳牆」以老母雞、金華火腿長時間熬煮成上湯湯底，在甕中依序舖入魚翅、干貝、北菇、雞肉、排骨、鳥蛋等食材，以慢火燉煮多時，罈罐開啟，香味四溢，滋味一絕；「上海寧式東坡肉」上等五花豬肉放入紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉七小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩，再佐以鹹光餅，多層次的濃濃風味，口口回味無窮。象徵著年年有餘的「老雪菜蒸活虎斑」則採用滬式名菜技法，以薑末、豬油將老雪菜炒香引領出整道佳餚的靈魂，並鋪蓋在活虎斑上，讓老雪菜與鮮魚精華融合，變幻出美妙新滋味，魚肉入口鮮嫩彈牙，每一口都帶著雪菜的清爽與甘甜，嘗得到道地江浙菜風味。

「XO醬菌菇鮮干貝」取季節鮮蔬精靈菇與青蘆筍下鍋炒烹調至半熟，加入特選大干貝，起鍋前放入主廚特製XO醬，以大火將食材快速燒上色，同時保留干貝的原汁原味，富含纖維的蔬食微辣開胃，干貝入口鮮甜，讓清爽食材兩相組合，為團圓桌菜增添營養。「泰式咖哩燉牛膝」使用六個月內的小牛膝，以些許橄欖油與香茅、檸檬葉等泰式香料拌炒，依序加入洋蔥、紅蘿蔔炒出香氣後備用，另取一鍋倒入高湯、泰式咖哩與佐料，最後放入牛膝與椰漿用文火細細燉煮2～3小時，咖哩醬馥郁誘人，牛膝肉質軟嫩，入口即化，泰式香料更在餘韻中帶出椰香。

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