焦恩俊的女兒焦曼婷及演員歌手柯朋宇、新秀歌手吳優演出由三嘂股份有限公司推出的沉浸式劇場《來生簽證》，2日舉辦媒體茶敘，該劇將迪化街百年老宅打造成「來生轉運站」，宛如「偽出國」般，辦了簽證過海關，目的地則是「來生」。

吳優劇中飾演孟婆，用類似催眠的語調對觀眾說話，練習時、真有一位演員聽完她的話就「老僧入定」，正當吳優開心表演有所進步，該演員突然醒來，沒想到是連日排練「累到睡著」，害吳優空歡喜一場。柯朋宇劇中飾演「隱士」，協助觀眾的「來生心願」，他回憶上週某場次開演前，意外得知一位親戚罹癌，演出時因和觀眾互動，聽到「遺願」、「珍惜家人時光」等詞格外感觸。

製作人廖哲毅則表示，《來生簽證》取材自經典故事《畫皮》，以「沉浸式娛樂」嶄新的劇場形式，引領觀眾進入「來生賭局」，為自己來世希望獲得的事件豪賭一把。最終觀眾重生體驗前將能獲得一碗忘卻俗事的孟婆湯，進而讓觀眾主動思考自身存在目的與價值，重新建立與自己的內心、以及跟他人的關係。11月、12月場次已完售；明年1月的加場票券已於11月25日開放搶票。

(中時 )