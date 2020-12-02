泰雅族語朗讀國小組簡如恩。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

布農族語朗讀高中組李麗馨。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

試辦情境式演說國中組客家語黃志傑。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

國語字音字形國中組邱昱睿。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園62位語文菁英獲全國賽特優創佳績。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市學子參與全國語文競賽，經過3日的競賽，共有62人脫穎而出榮獲各項組別特優，創下歷年佳績，其中客語演說共有7師生拿下特優，原住民族語朗讀及演說組更是勇奪25面特優，有選手見拿下佳績，當場喜極而泣。

109年全國語文競賽11月28日至30日在南投縣舉行，共分演說組、朗讀組、作文組、寫字組、字音字形組及試辦本土語情境式演說(閩語、客語、原住民語)等6組，並細分國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別，共計22縣市計有2,145名的語文菁英競逐各類獎項，桃園派出215名選手參賽，其中62人榮獲全國語文競賽各項目組別特優，締造歷年佳績。

榮獲國語朗讀社會組特優選手吳欣昀，看到成績的那一刻眼淚不由自主的從眼眶滑落。她從高三那年開始，因為受到姊姊的啟發，開啟國語朗讀，雖然高三的課業壓力不小，但憑藉著對朗讀的喜愛，還有當時指導老師的鼓勵，一路堅持在這條路上。可惜在高中階段並沒有進入全國賽的殿堂，但卻深深影響了欣昀，讓她想持續在這個領域探索更多的可能。

吳欣昀上了大學參加社會組第一年拿下全國第六名，接下來四年都順利獲得桃園市的代表權，但連年在全國殿堂碰壁，每次看到指導老師們失落的表情，常常偷偷去洗手間流幾滴眼淚，卻掛著笑容出來，因為她從沒想過放棄，而且一年比一年更堅定，相信愈挫愈勇，繼續磨鍊自己。蹲了四年，在今年終於可以昂首闊步踏上頒獎台，大聲高喊：「做到了！真的做到了！」。

就讀大成國中九年級的邱昱睿同學，不畏課業繁重及準備語文競賽的辛苦，榮獲國語字音字形國中組特優。昱睿同學是本市數理資優鑑定通過的學生，不僅數理方面優秀，在語文方面的造詣也不讓鬚眉。能獲得特優的他覺得因為學校及集訓的指導老師「雙管齊下」的訓練方式，讓他覺得兩個月的集訓很扎實，甚至可以說現在的他完全打趴兩個月之前的他。三年前，他對市賽還只是奢望，沒想到三年後，不僅拿到了市賽第1名甚至在全國賽中占有一席之地。昱睿期許自己明年的高中組還能夠有一展身手的空間，把獎盃繼續留在桃園。

就讀治平國中九年級的黃志傑同學，今年參加首次「試辦情境演說比賽-客家語」，獲得特優－演說達人獎。志傑是全國語文競賽的常勝軍，其中參加客語朗讀連三年獲獎，106年獲國小全國第一名，107年獲國中全國第四名，108年獲國中全國特優。今年他轉戰客語情境演說，憑著他客語發音標準的好基礎，加上他勤奮學習與準備，109年又榮獲全國特優的好成績，可說是全國語文競賽無人能敵的「四連霸」！明年他要上高中了，他表示他要繼續朝「五連霸」邁進，真可說是桃園之光！

就讀平鎮高中一年級的李麗馨同學，榮獲高中組布農族語朗讀特優。她從國小一直學族語學到現在，參賽過程中，也曾有過挫敗，她一共參加五次全國賽，獲得四次獎，一次沒有得獎是因為她自以為是的覺得反正以前去比賽都能獲獎，這次只是停了一年沒比賽而已，自己一定可以把朗讀該有的狀態找回來。就是因為自己帶著這樣的心態去比賽，所以那次沒有獲獎。這次她重新調整自己的心態，獲得她人生中第一個特優，這個特優對她來說非常重要，因為這是她四、五年來努力的成果，而且這一年她的族語老師是最後一次帶學生參加全國語文競賽，因此，特優這個獎項也算是送給老師的一份大禮。

榮獲特優的泰雅語朗讀國小組簡如恩同學，她一開始抱著非常不想參加的心情，但當自己意識到可以代表桃園市參加全國賽的時候，就覺得好開心！練習族語過程中發現自己有許多不足，但她還是盡心盡力的準備，很高興能獲得特優，希望下次還有機會可以參加全國賽，為桃園拿下好成績！

桃園市針對代表參加全國語文競賽的競賽員，教育局聘請各界學有專精的學者專家授課指導，讓競賽員在全國比賽中能獲得佳績，尤其在訓練過程中，競賽員相互切磋砥礪，家長與指導老師默默付出與陪伴，亦是親師生共同成長精進的動人故事。明年，全國語文競賽在桃園，期望能一舉獲得好成績為桃園爭光。

(中時 )