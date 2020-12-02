中華汽車（2204）打造員工幸福職場，今年獲教育部體育署頒發「運動企業認證」、台北市政府勞動局「職場性別平等指標認證」雙項肯定。

中華車指出，公司致力落實「職場性別平權」，不論是董事會董事組成及主管要職，女性擔任要角占比逐年提高，目前共有兩位女性董事會成員，及26位女性同仁擔任主管職；在汽車組裝作業現場更有超過2％女性員工，在向來以男性為主要生產力的汽車製造業中，成為整車廠一大亮點。

此外，中華車因應「性別友善職場」來臨並鼓勵員工擁抱多元性別，今年特別將「認識多元性別」納入人才發展的主要課程，透過線上課程的推廣，全廠共92％的員工接受課程宣導，期望以理解代替歧視，用行動落實多元性別平等。而為提供女性員工良好工作環境，中華車先後設立幼兒園、臨時托育、課後安親輔導等協助員工育兒，更同步提供友善孕育措施（集乳室、孕婦專用防輻射衣、孕婦專用停車位），設置性別友善廁所、舒壓按摩服務等；圖書館設置女性專區，提供多元女性成長、休閒與教養相關書籍及影片。

中華車支持台灣運動發展、積極照護員工健康，更以樂活企業形象深植人心，今年獲教育部體育署頒發「運動企業認證」。健康員工是企業永續的基礎，中華汽車近年將「健康幸福齊步走」做為推動內外部運動主軸，以循序漸進的方式協助同仁發掘運動興趣，除於廠內設置健身房、籃球場、游泳池等運動設施及開設多種運動健身課程外，更給與經費補助，鼓勵員工透過自組成立社團，目前共有壘球社、瑜珈社等十多個運動相關社團。

為有效管理員工健康，中華車每年固定舉辦健康檢查，更從2011年起邀請員工參與健康減重活動，總計共有1,018人次響應，多年來累積減重成效達3,503公斤，相當於減去一輛3.5噸堅達貨車的車重。此外，中華車支持台灣運動發展，不但為舉辦國際馬拉松、國際體操賽之先行者，近年來更透過「舉辦偏鄉小學運動會」及「贊助世界12強棒球錦標賽」等以不同形式的支持響應。

(工商 )