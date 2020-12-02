台灣福斯商旅宣布，啟動「HELLO 2021」迎新健檢計畫，邀請福斯商旅車主回廠享受免費車輛安全檢查服務，同時提供老友關懷專案，針對車齡四年以上的福斯商旅車主，提供專屬經濟型零件優惠。

台灣福斯商旅指出，「福斯商旅HELLO 2021」迎新健檢計畫即日起至2021年1月30日止，活動期間福斯商旅全車系車主回廠即享免費車輛檢查服務，由原廠技師針對行車安全相關項目進行完整檢查，確保愛車狀況。如果正好來到定保周期或需要進行維修，福斯商旅再加碼提供保養類零件與底盤類零件八五折優惠。同時，再進一步提供自費鈑烤八折起優惠，活動期間自費鈑烤達三片以上者，就可享有零件八折、工資七五折回饋。

此外，活動期間回廠消費，福斯商旅亦同步提供活動專屬折扣，包括原廠精品配件超值購方案，加上福斯商旅規格輪胎八八折、購買四條普利司通輪胎贈送原廠輕量後背包等加碼優惠。

(工商 )