不論是新車或是中古車市場，每年年底皆為購車旺季，據中古車過戶數資料顯示，自2017年起，每年12月的過戶數皆高於當年度每月平均值20％以上，也因此各大車廠無不提供各項優惠活動來刺激買氣。中古車業界龍頭品牌SUM，也自即日起推出購車抽好禮的活動，只要在SUM買車加入會員，即可周周抽iPhone 12，且當周未得獎的抽獎資格還可每周延續，越早買車，中獎機會越大。

SUM指出，對消費者來說，除了車價與活動優惠是否具備吸引力之外，要如何買到一輛自己喜歡且具有保障的車輛？特別是針對一車一況的中古車，即顯得格外重要。SUM在購車前即為消費者把關，保證所售出之車輛保證無泡水車、無重大事故車及無變造車；以及針對引擎、變速箱、方向機、啟動馬達等四大機能件的售後保固，都是讓消費者可以更安心的在SUM購車的關鍵原因；除此之外，自SUM購入中古車後，只要三大保證（無泡水、無重大事故與無變造）項目皆通過，全台近300間的SUM汽車保修聯盟及匯豐保養廠會將車輛進行檢查以及首次啟動保養後，售後保固即啟動；同樣，倘若車輛出現問題，全台近300間的SUM汽車保修聯盟或匯豐保養廠，皆能進行保固索賠，並且保證修妥，索賠金額無上限。

不僅如此，SUM在原先一年或2萬公里的車輛保固的架構下，升級兩年或5萬公里的車輛保固，只要符合車齡八年內國產車或四年內的日系進口車，且經過YES認證、三大保證項目皆通過的車輛，就能獲得二年或5萬公里的保固升級。

(工商 )