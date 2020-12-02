曾敬驊在電影《返校》、《刻在你心底的名字》到影集《誰是被害者》及《做工的人》，短短一年曝光度超高，演技讓人驚艷。日前他與《返校》影集版女主角韓寧，一同拍攝《Bella Style》儂儂雜誌最新一期封面，原本完全不認識的兩人，因為《返校》有個關係的起點。

曾敬驊形容自己「宜蘭人就是『耐操！』，很多事情都很有毅力的做完。」相比於就學時長住的高雄，宜蘭人在他心裡有著不一樣的人情味，「高雄人對於外人比較熱情、很樂意分享，但宜蘭人比較內向。」雖然摩羯座的他頗慢熱，但在工作幾個小時後，也幽默地模仿起韓寧的動作。

《刻在你心底的名字》一幕於吉貝嶼的畫面深植人心，曾敬驊分享他個人的秘境：「外婆家的海灘最漂亮！在宜蘭的一個叫馬賽的地方，這海邊沒有什麼觀光客，到現在休假時我還會常帶我的狗去那裡。」

不過曾敬驊坦言，近期看電影之多「看到覺得有點疲乏，但前陣子看了一個舞台劇，在那些演員身上我找到新的感動。」舞台劇強調臨場感的演出，打開他對於表演新的觸動，「那個感動是來自你知道台上的表演者，他們只有一個鏡頭的時間還有機會，不像電影可以一直NG重來！」

對於表演的熱忱，曾敬驊認為「要找到屬於你自己身為演員的表演架構，不管演什麼角色都要帶入個人魅力，讓這個角色只屬於你，這是我這幾年拍戲時一直在尋找的東西。」面對未來，曾敬驊表示他已學會放掉得失心，因為，失敗代表著抵達目標的距離又更近了一步。

《返校》影集版女主角韓寧（左）與曾敬驊合體拍攝。（《Bella儂儂》提供）

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