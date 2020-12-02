國民黨立委蔣萬安1日質詢行政院長蘇貞昌，問到萊豬標示， 蘇貞昌回說世界各國有沒有標示？讓蔣萬安不禁氣得說，「院長你不要再反質詢了」；蔣萬安甚至喊，「我在問你70多種動物用藥，哪一項在台灣列為禁藥了」，並罕見爆氣連喊兩次「請回答」。沈富雄表示，同意蔣萬安這個做法，不過還要再超過，因為根底(底細)都被人家看出來了。

《少康戰情室》節目主持人表示，蔣萬安1日質詢時很兇，大概蔣萬安被沈富雄罵他上次不夠兇，這次就兇給沈富雄看、兇給大家看。

沈富雄表示，如果蔣萬安這樣，對他未來選市長有幫助的話，他要請國民黨的副祕書長頒一個「功在黨國」的獎狀給他，下面還要括號「教導有方」。他覺得蔣萬安現在硬起來了，而且在每一個選區都設立服務站，這跟選舉市長有關。他以前給大家的印象，就是太溫吞了，現在溫良恭儉要不讓，才有票。所以他同意蔣萬安這個做法，是可以修改，不過修改，還要再超過，因為根底都被人家看出來了。

國民黨副秘書長柯志恩則表示，蔣萬安即使家教非常好，質詢時也忍不住去動氣，不代表他要展現什麼氣勢。而是他真的覺得蘇貞昌在這個過程中，完全違反過去院長該有的一個高度跟態度。他這次透過這樣的質詢，其實可以問出非常多行政院非常無力接招的事。

柯志恩接著表示，目前為止，只要提到任何的狀況，蘇貞昌馬上就跟你說，那你們8年前馬政府執政的時候，不是有牛肉都進來、不是有萊克多巴胺。柯志恩強調，問題是再理性，但面對一個比較囂張、而且完全是氣勢凌人的部分，問不出所以然；而且蘇貞昌根本不會對真正的問題作出實質回應，當然在野黨會被迫使用一個非常極端的方法，起碼讓他能夠重視。

(中時新聞網)