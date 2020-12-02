反送中運動中被稱為「香港眾志三子」的黃之鋒、周庭與林朗彥，分別被判刑。蔡英文總統今天對此表示「非常遺憾」，她期盼港人不要因為恐懼而忘記心中的理想。「現在還不是絕望的時候，民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主」。

去年在反送中抗爭包圍警察總部的黃之鋒等3人，今天分別被香港法院判處13.5個月丶10個月及7個月徒刑並即刻發監入獄。

蔡英文今晚在臉書表示，今天香港傳來消息，「香港眾志」前祕書長黃之鋒、前主席林朗彥、以及前成員周庭因為去年的抗爭，遭到判刑。

她說，這三位香港的年輕人，代表了香港人民爭取民主的集體意志。「非常遺憾，這個判決讓港人的民主訴求，再一次被威權所壓制」。

蔡英文指出，台灣也曾經在民主路上奮鬥過，我們沒有因為恐懼，就忘了心目中理想的台灣。黑夜總會過，黎明必會來，她盼望香港朋友不要因為恐懼而忘記心中的理想。「現在還不是絕望的時候，民主的台灣，一定會繼續相挺港人，相挺民主」。

(中時 )