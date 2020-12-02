虎山實驗小學校長林勇成受邀分享。（曹婷婷攝）

實驗教育三法自2014年公布施行，迄今已在全國各縣市孕育不少成果，其中，台南市公立實驗小學校數冠居全國，109年度全國學校型態實驗教育學校共識營2日在成功大學舉行，全台91所公私立實驗學校代表參加。

教育部國民及學前教育署副署長許麗娟說，今天的共識營除凝聚實驗教育推動共識及建議，作為未來修法參考，更重要的目的是提供辦理實驗教育經驗分享，搭建辦學實務交流平台。今天共識營由台南市教育局副局長王崑源主持，邀請91所公私立實驗教育學校代表及各縣市主管機關代表參加。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南市現有虎山實小等8所實驗小學，是全國最多公立實驗小學的縣市，教育局鼓勵學校在行政組織、課程內容、評量方式及教材教法上持續解構現有體制、鬆綁行政法規、創新教學，從量產到質變、從另類到多元。

除了受邀分享的虎山實驗小學以外，其他學校也各具特色，西門實小是「環境生態與國際教育」雙軸實驗學校、志開實小從探索和實踐出發「讓孩子有節奏感的學習」、南梓實小以「天、地、人、我」面向建構實驗教育內容、光復生態實小深耕「海洋生態探索教育」、文和實小打造「自然環教國際實驗小學」、口埤實小將西拉雅語納入課程發展「三語教育」、光榮實小更是全國第1所「館校合一」的博物館實驗學校，全校逾半數學生是暖跨區就讀，扭轉少子化劣勢下，當地學生人數不足窘境。

共識營除了專家學者專題演講以外，邀請以不同特定教育理念辦學的實驗學校實務分享，包含榮獲聯合國ECO SCHOOL綠旗生態學校的臺南市虎山實小的「生態探索體驗」教育、新竹市華德福實驗學校的「華德福人智學」教育、嘉義縣大埔國中的「從尋根教育到里山倡議」的學校，會中，各縣市與實驗學校代表針對分享內容提出問題、建立彼此經驗連結，交流討論共同關注議題想法，促進教育的創新、適性與多元。

了讓各縣市夥伴能更進一步交流，由振鐸學會丁志仁理事長、臺灣實驗教育聯盟秘書長魏坤賓分別帶領分組討論，各組腦力激盪、激發創意，整合創新及可行的作法，最後並進行各組成果報告。透過共識營匯集各縣市推動實驗教育的寶貴經驗，讓多元的教育選擇，為學子帶來更多無限的可能，開啟教育新境界。

(中時 )