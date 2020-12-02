震驚全國台中市前議長張宏年一家四口中毒案，經移送檢調偵查後終於在12月2日偵結，檢方對盛唐、九褔兩診所負責人呂世明、洪彰宏與藥商歐國樑共3人提起公訴；對此，台中市衛生局表示，收到檢方起訴書後將召開醫事懲戒委員會，兩診所醫師最重可能面臨被處廢止醫師證書的處分。

台中七月間爆發張宏年一家四口服用知名中醫盛唐中醫診所自費中藥鉛中毒案，經衛生局移送檢調追查，發現盛唐中醫違法以禁止藥用的硃砂入藥，疑誤向欣隆中藥商歐國樑進了鉛丹造成病患鉛中毒，爾後台中市衛生局也發現九褔中醫院長洪彰宏也違法向歐國樑進硃砂製作五寶散，全案共造成兩診所38人鉛中毒；而除張宏年等一家四口外，更有五歲兒童遭殃。

案發後台中市衛生局針對兩家診所勒令停業兩個月，在檢方提起公訴後，衛生局也將在收到檢方起訴書後將立即召開醫事懲戒委員會，兩診所醫師最重可能面臨被處「廢止醫師證書」處分。

(中時 )