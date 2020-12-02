近年國旅型態大改變，深度旅遊愈來愈夯，大鵬灣潮口平台的水上業者也跟進轉型推出「採蚵」體驗行程。（謝佳潾攝）

許聖文推出「採蚵」體驗並結合解說、料理等一條龍行程，盼藉由深度旅遊的包裝重拾遊客對大鵬灣與蚵的產業文化連結。（謝佳潾攝）

許聖文推出「採蚵」體驗並結合解說、料理等一條龍行程，盼藉由深度旅遊的包裝重拾遊客對大鵬灣與蚵的產業文化連結。（謝佳潾攝）

近年國旅型態大改變，深度旅遊愈來愈夯，大鵬灣潮口平台的水上業者也跟進轉型推出「採蚵」體驗行程，除重現當年在地產業文化外，也讓因颱風肆虐而消失4年的蚵島亮點，以不同的方式再次喚醒遊客對大鵬灣的旅遊印象。

水上業者許聖文指出，深度旅遊是目前也是未來的國旅趨勢，所以他一直在思索大鵬灣的觀光深度在哪裡，而「蚵」就是個重點代表，在鵬管處尚未進駐前，大鵬灣是養蚵重地，灣內約有8成是蚵棚架，所以也就有了蚵殼島的產生，後來還成了觀光亮點。

不過自4年前強颱莫蘭蒂肆虐後，蚵殼島損壞慘重，至今都尚未恢復開放，進而導致「蚵之於大鵬灣的旅遊印象」也愈趨薄弱。為此，許聖文推出「採蚵」體驗並結合解說、料理等一條龍行程，盼藉由深度旅遊的包裝重拾遊客對大鵬灣與蚵的產業文化連結。

「體驗才是重點。」許聖文強調，採蚵體驗是帶遊客體驗採野生石蚵的樂趣，所以會規定每人只能採1、2顆，而非大量採食，因此不會破壞到生態，這一點有得到鵬管處的認同與支持。

他打趣地說，從經營香蕉船、獨木舟到採蚵體驗，他一直在嘗試大鵬灣能發展的所有可能，期間他發現大鵬灣的天然資源很多，若能善加利用與計畫開發，可以成為很熱鬧的觀光場域，尤其灣區又是內海，要舉辦任何活動都很安全。

(中時 )