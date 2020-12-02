阿伯在中天門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球

1名男子晚間在中天電視大樓門前自焚，目擊者講。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

在中天大樓上班的1名目擊者表示，晚上7點多事發當時，他剛下班從中天大樓走出來，在門口穿雨衣準備騎車離開。眼睛餘光瞄到後方有一陣強光，回頭就看到有人身上著火，上半身變成一團火球，還往大樓門口的階梯上走，一邊走一邊大聲喊叫。

1名老翁晚間在中天電視大樓門前自焚，嚴重灼傷送醫。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

1名老翁晚間在中天電視大樓門前自焚，嚴重灼傷送醫。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

目擊者說：才2、3秒的時間，大樓裡面就有人拿著滅火器衝出來，朝老翁身上噴灑，撲滅火勢。火滅了之後，警察就到了。目擊者指出：有看到老翁手上有拿著一個裝著液體的不明容器，往身上灑油之類的，但是聽不清楚他在大喊什麼。整個過程大概2至3分鐘。

1名老翁晚間在中天電視大樓門前自焚，嚴重灼傷送醫。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

由於是下班時間，有許多剛離開中天大樓在門口時報廣場公車站牌等車的員工也目睹這一幕。從另1名員工拍攝的影片中看到，上半身著火的老翁，在大樓門前廣場和人行道徘徊，一度疑似痛苦不堪，跪在人行道行道樹的花圃中邊，著火時間至少有16秒，一旁看到的民眾全都被這一幕嚇壞。

上半身二度灼傷的70歲孫姓老翁已經送三軍總醫院救治，這起案件的動機及細節還有帶警方調查釐清。

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