高雄高工紫錐花社2日舉辦「反毒宣導講習」，33位社團同學參加講習後，更加認識毒品對人體的危害性，在學校教官林盛忠帶領下，同學們共同宣誓遠離毒品，且紛紛站上台分享聽課心得，邀大家一起拒毒。

近年毒品日益氾濫，為了防止毒品進入校園，避免學生誤入歧途，教育部在101年利用紫錐花具有內服外敷的「健身」、「抗毒」意象，推動象徵反毒總動員的「紫錐花運動」及標誌，建立我國反毒運動圖像識別，期望透過各級學校、民間團體及政府機關橫向合作，將健康正向的反毒宣導從校園推向社會，避免毒品危害國民身心健康與社會治安。

高雄高工紫錐花社2日舉辦「反毒宣導講習」，33位社團同學參加講習後，更加認識毒品對人體的危害性，在學校教官林盛忠帶領下，同學們共同宣誓遠離毒品。（高雄高工提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄高工「紫錐花社」特別邀請「台灣無毒世界協會」副執行長陳怡君，到學校對社員進行反毒宣導講習，也吸引「全民國防社」一起聽講。

講師以真人真事戒毒者影片啟發學習動機，讓學生知道毒品知識教育的必要性，並且分析毒品的包裝與特性等，使學生了解毒品危害。最後邀請全體學生進行反毒宣誓，做出拒絕毒品的決定。每位學生聽完課程後，感覺收穫滿滿。

紫錐花社教官林盛忠表示，感謝「台灣無毒世界協會」的課程安排，非常貼近年輕學生的心理，也讓大家感受到毒品的威脅與影響深遠。未來會請學生除了拒絕毒品以外，還會分享心得讓大家「反毒一起來」！

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )