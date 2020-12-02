傳川普將搶在下台前特赦子女和女婿 20:342020/12/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普總統曾與幕僚討論，打算在他卸任前先發制人，給自己的成年子女、女婿庫納許及曾任紐約市長的私人律師朱利安尼特赦。。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網（CNN）引述《紐約時報》、美國廣播公司（ABC）等美媒報導，川普總統曾與幕僚討論，打算在他卸任前先發制人，給自己的成年子女、女婿庫納許及曾任紐約市長的私人律師朱利安尼特赦。據《紐時》報導，川普擔心拜登上台後的司法部，會起訴他的長女伊凡卡、長子唐納德及次子艾瑞克作為「懲罰」。 (工商 ) #川普 #特赦 #女婿 #艾瑞克 #將搶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憂家人遭拜登清算 傳川普將特赦伊凡卡等3子女 12:392020/12/02 國際 拜登聽取首次國安簡報 聚焦中東 04:102020/12/02 兩岸要聞 砸8500萬苦吞敗 川普團隊上訴最高法院 要作廢威州22萬選票 09:442020/12/02 國際 玩真的 朱利安尼等親信傳開口 要川普預先特赦 07:242020/12/02 國際 「拉法葉案」官司惹爭議 名律師宋耀明遭懲處停職6月 11:292020/12/02 社會 《國際社會》美染疫死亡又飆升 最快12月中開始接種疫苖 15:052020/12/02 財經 巴西重大銀行搶案 歹徒擁遙控炸彈超強火力 10:062020/12/02 國際 北京反守為攻大棋局 04:102020/12/02 論壇廣場 川普卸任前唯一大絕招 前陸委會副主委爆跟台灣有關 18:472020/12/02 政治 陸屢揮大棒 逼澳再度選邊站 04:102020/12/02 兩岸要聞 國際熱門新聞 38歲網紅娶65歲妻 洞房驚覺「手感不對」 妻羞曝：我73歲 - 國際 上任立馬砍了對陸貿易協議？拜登回應超意外 - 國際 台裔鞋王謝家華疑是火災源頭？友人爆吸笑氣、酗酒成癮內幕 - 國際 貴妃「露毛」真相！詩妮娜外流照 意外暴露泰王「特殊癖好」 - 國際 要伊凡卡滾蛋 紐約貼滿嗆聲海報 第一駙馬變妖魔鬼怪 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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