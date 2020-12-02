美國有線電視新聞網（CNN）引述《紐約時報》、美國廣播公司（ABC）等美媒報導，川普總統曾與幕僚討論，打算在他卸任前先發制人，給自己的成年子女、女婿庫納許及曾任紐約市長的私人律師朱利安尼特赦。據《紐時》報導，川普擔心拜登上台後的司法部，會起訴他的長女伊凡卡、長子唐納德及次子艾瑞克作為「懲罰」。

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