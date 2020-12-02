裕隆日產汽車（2227）自11月19日發表Nissan品牌進口跑旅JUKE大改款新車後，引爆銷售熱潮，今年台灣300輛配額，銷售接單已超過250張。裕日車宣布，延續「雙倍奉還、無償攻頂」上市優惠，自即日起至12月31日止，下訂NEW JUKE「英倫版」僅需加價4萬元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂「駕趣享樂版」，優惠價值皆達4萬元，12月交車還可享專屬交車禮「英倫奢華品茶禮盒」。

裕日車指出，NEW JUKE完美呈現英國原生設計理念，搭配同級唯一19吋雙色切削式鋁圈，熱血跑格感油然而生，內裝媲美豪華進口跑車頂級質感，搭配全新Monoform一體式跑格化座椅與同級唯一的BOSER PERSONALR PLUS環繞音響系統，創造顱內高潮的絕佳聽覺饗宴。NEW JUKE搭載雷諾與賓士共同開發全新1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器，擁有最大扭力達20.4公斤米，直逼2.0升引擎的動力表現，同時創造每公升17.6公里的低油耗，駕駛樂趣與油耗兼具。

裕日車指出，NEW JUKE車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500Mpa，2019年獲得Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮，同時也標配多項NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技，配備IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統（含進階自行車偵測）、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統（ATC/ARC）等；「駕趣版」更享有完整情報安全配備，包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，最高達33項安全配備。

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