羅氏新冠肺炎抗體試劑 獲美國緊急使用授權 20:312020/12/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑞士羅氏大藥廠（Roche）開發的新冠肺炎抗體試劑Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S，已取得美國緊急使用授權（EUA）。(示意圖/Unsplash) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士羅氏大藥廠（Roche）2日宣布，其開發的新冠肺炎抗體試劑Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S，已取得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）。羅氏旗下的羅氏醫療診斷設備公司（RocheDiagnostics）執行長史奈克（Thomas Schinecker）指出，該試劑可用來衡量未來疫苗誘發的免疫反應。 (工商 ) #羅氏 #新冠肺炎抗體試劑 #EUA #奈克 #獲美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠東生技、長庚大學 發現新冠新藥成分 04:102020/12/02 產業特刊 網購星期一銷售額 創新高 04:102020/12/02 全球財經 陸國企掀違約潮 殭屍破產是好事 04:102020/12/02 產業財經 手機廠晶片組短缺 印度政府向聯發科求助 15:232020/12/02 國際 美食-KY苦盡甘來！毛利率將回升 高盛升評買進 11:552020/12/02 財經 美住院人數逾9萬 再創新高 04:102020/12/02 生活新聞 王健全談轉型 籲創新思維與制度 04:102020/12/02 焦點要聞 《國際政治》僵局難解 麥康諾拒絕9080億美元紓困案 11:422020/12/02 財經 美食、統一 雙題材點火 04:102020/12/02 證券．權證 《國際產業》英國批准輝瑞疫苗 世界首發 16:132020/12/02 財經 財經熱門新聞 北京像被蚊子咬！關鍵資源遭重擊 澳洲經濟將慘崩 - 財經 爽爆！9-10月發票10人成千萬富翁 只花35元買飲料中獎 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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