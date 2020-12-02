瑞士羅氏大藥廠（Roche）2日宣布，其開發的新冠肺炎抗體試劑Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S，已取得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）。羅氏旗下的羅氏醫療診斷設備公司（RocheDiagnostics）執行長史奈克（Thomas Schinecker）指出，該試劑可用來衡量未來疫苗誘發的免疫反應。

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