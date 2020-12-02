消費支出勁彈 澳洲Q3經濟由負轉正 20:302020/12/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜消費支出勁彈所賜，澳洲擺脫今年上半疫情所致的衰退低潮，第3季經濟由負轉正。澳洲統計局2日公布，Q3GDP季增3.3％，扭轉第2季急縮7％的劣勢，也優於經濟師預估的近2.5％。消費支出大爆發，致使Q3澳洲家庭儲蓄率由前季的22.1％降為18.9％。然經濟學家警告，澳洲經濟要回復到疫情前水準仍有長路要走。 (工商 ) #消費支出 #澳洲 #勁彈 #負轉正 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》市場趨勢受惠者 外資調升樺漢目標價 12:322020/12/02 財經 四大觀察重點不能輕忽 財經學者指路2021平安順利 18:502020/12/02 財經 香港疫情升溫 指揮中心：從低風險國家地區中移除 14:502020/12/02 財經 王健全談轉型 籲創新思維與制度 04:102020/12/02 焦點要聞 陸戰狼畫手再出新作助推抗澳風潮 點名澳總理莫里森道歉 18:202020/12/02 兩岸 央行利率按兵不動 澳洲避免房市過熱 04:102020/12/02 全球財經 台大竹東分設竹苗首座「高危害病原體負壓實驗室」 元旦啟用 15:142020/12/02 生活 火焰之舞到花蓮 捐款換門票 04:102020/12/02 地方新聞 經濟走向復甦 美股看好 04:102020/12/02 投資理財 陸屢揮大棒 逼澳再度選邊站 04:102020/12/02 兩岸要聞 財經熱門新聞 北京像被蚊子咬！關鍵資源遭重擊 澳洲經濟將慘崩 - 財經 KY股地雷又來！ 踩到這檔 散戶要送醫了 - 財經 全球獨角獸美中擁7成 日卻只有4隻？ 背後原因曝光 - 要聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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