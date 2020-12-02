拜消費支出勁彈所賜，澳洲擺脫今年上半疫情所致的衰退低潮，第3季經濟由負轉正。澳洲統計局2日公布，Q3GDP季增3.3％，扭轉第2季急縮7％的劣勢，也優於經濟師預估的近2.5％。消費支出大爆發，致使Q3澳洲家庭儲蓄率由前季的22.1％降為18.9％。然經濟學家警告，澳洲經濟要回復到疫情前水準仍有長路要走。

(工商 )