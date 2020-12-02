加拿大統計局1日公布，受到家庭支出的帶動，加國經濟終結疫情下連續2季萎縮的噩夢，第3季GDP暴衝年增40.5％至2兆加元，增幅創逾50年來新高，但仍不及市場預期的47％。加國今年第1季和第2季GDP，分別萎縮7.3％、38.1％，然3、4月因疫情流失的就業機會已恢復四分之三，零售批發業的銷售額也超越疫情前水準。

(工商 )