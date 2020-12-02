加拿大第三季GDP年增40.5％ 增幅創逾50年來新高 20:302020/12/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大統計局1日公布，受到家庭支出的帶動，加國經濟終結疫情下連續2季萎縮的噩夢，第3季GDP暴衝年增40.5％至2兆加元，增幅創逾50年來新高，但仍不及市場預期的47％。加國今年第1季和第2季GDP，分別萎縮7.3％、38.1％，然3、4月因疫情流失的就業機會已恢復四分之三，零售批發業的銷售額也超越疫情前水準。 (工商 ) #GDP #疫情 #創逾 #來新高 #萎縮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財新11月PMI達54.9 創十年新高 04:102020/12/02 焦點新聞 《國際經濟》11月通膨年增0.6％ 韓央行：2021上看1.5％ 10:002020/12/02 財經 《光電股》光磊11月營收年增、月減 前11月成長4.11％ 13:062020/12/02 財經 台灣錢在燒11月發爐 房 北、中市交易量攀59個月高峰 04:102020/12/02 財經要聞 央行利率按兵不動 澳洲避免房市過熱 04:102020/12/02 全球財經 宏捷科11月營收創58個月新高 展望明年Q1續反彈 15:592020/12/02 財經 法人：美股仍是全球股市領頭羊 04:102020/12/02 投資理財 陸半導體年內增逾7萬家 04:102020/12/02 全球財經 《科技》不甩疫情 Q3智慧機生產總量季增2成 16:132020/12/02 財經 OECD預測 全球經濟明年底 回到疫前水平 04:102020/12/02 全球財經 財經熱門新聞 北京像被蚊子咬！關鍵資源遭重擊 澳洲經濟將慘崩 - 財經 爽爆！9-10月發票10人成千萬富翁 只花35元買飲料中獎 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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