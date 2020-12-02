行政院長蘇貞昌點名屏東豬農「信功」很支持開放美豬政策，隨即遭業者聲明打臉，但信功實業董事長楊博仁的兒子楊旻叡也說，不希望此事被政治化。對此，宅神朱學恒直言，饒了信功吧，不要再繼續左右甩蘇貞昌的臉去湊人家的巴掌了。

綜合媒體報導，楊旻叡表示，信功發布新聞稿，主要是為了澄清沒有使用萊豬，以及蘇揆發言時造成的誤會，並向客戶和消費者釋疑，同時他也希望這件事情不要被過度政治化。

對此，朱學恒今在臉書上表示，各位熱心民眾請放下你們手中的檢舉電話，人家做生意的已經說沒有要打臉了，請你們饒了信功，不要再繼續左右甩蘇貞昌的臉去湊人家的巴掌。

此外，對於2日下午，屏東縣政府消防局隨即進入信功廠區進行消防安檢，疑似是被「查水表」，朱學恒在臉書上發文諷刺，「叩叩叩，麥當勞歡樂送，只是關切啦不要擔心」。

網友們也留言回應，「不乖乖聽話，就會跟牛肉麵一樣！真的很可怕；有句笑話說：他們是最會溝通的人，一定會接受別人的指導」、「不能打臉，不然就會有極專業」熱心民眾檢舉工廠」、「長官女兒有交代，都跟你說要政治正確了」。

【楊博仁兒子、業務經理楊旻叡今天說，這個聲明是對客戶交代，並不是打臉行政院長蘇貞昌，也沒有政治化。】 各位熱心民眾請放下你們手中的檢舉電話，人家做生意的已經說沒有要打臉了，請你們饒了信功 不要再繼續左右甩蘇貞昌的臉去湊人家的巴掌ㄌ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)