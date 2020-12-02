持續受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率偏高，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。(氣象局)

氣象局表示，明(3)日持續受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率偏高，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。另外冷空氣明日也再度增強，白天北部、東北部不超過20度，其餘地區約22至25度，明晚至周五(4)清晨中部以北低溫約15至19度，竹苗以南沿海空曠地區有可能來到更低，是這波冷空氣最強的時候。

氣象預報員官欣平表示，明天受東北季風影響，一直到周日(6)水氣再度增加，基隆北海岸、東北部宜蘭及大台北山區有局部性大雨機率，一直到下周一(7)、下周二(8)東北風才會稍微減弱，降雨也逐漸緩和。

低溫部分，這波冷空氣從明天晚上到周五的清晨為最冷時刻，中部以北、東北部低溫約15-17度，東半部16-19度，新竹、苗栗、台中部分地區由於水氣較少伴隨輻射冷卻，有機會下探15度或更低。

北台灣高溫部分整周只有18-20度左右，一直到等到下周一、二東北季風開始稍微減弱，水氣減少，北部白天高溫將逐漸回升至24-25度，中部低溫約16-18度，白天高溫22-26度；南部受影響不大，但要注意日夜溫差，白天高溫仍有25-27度，夜間清晨低溫約17-20度。

官欣平指出，至於高山降雪部分，由於降雪需要冷空氣和水氣相互配合，雖然合歡山、玉山等明晚和周五清晨的溫度有達到標準，但水氣集中在北部、東北部，因此降雪機率仍低。

(中時 )