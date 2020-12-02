許孟哲和趙孟姿今年7月迎來女兒Doreen，兩人日前接受《ELLE》雜誌訪問，升格人父人母，趙孟姿說，以前習慣以自己為優先，有小孩後凡事以寶寶為主，也讚許孟哲「幸好，我有個神隊友」，感謝他總是很貼心地主動幫忙做家事。許孟哲也默契接話「不會刻意分配家務，有空就去做，把整個家照顧好」。

兩人過去是在戶外活動認識，因此決定將喜歡的活動放進婚紗，不辭辛勞上山下海拍攝多組婚紗照，許孟哲笑說「我們的婚紗計畫真的很瘋狂，從冬天滑雪到夏天潛水，因為配合季節關係整整要拍攝一年」，他坦言戶外活動有難度，對運動要有一定程度熟悉才去拍攝。若天空不作美？趙孟姿說「不會硬拍，安全最重要」，許孟哲也說，若真的無法完成，就等明年或寶寶再大一點，就可以三人一起拍。

12月將在台北市舉行戶外婚禮，趙孟姿說，除了邀請親朋好友，會設計一些小橋段，夢幻中帶有可愛，主要跟Baby有關，不會有繁複的傳統古禮，迎娶、拜別那些儀式，比較偏向西式，只有喜餅是中式的，也感謝雙方長輩給予很大空間。

被問到如何找到對的人？趙孟姿認為，對的人不用找，他會自己出現，所以要先愛自己，當自己在對的頻率上，就會遇到對的人。許孟哲也認同說，愛自己是很重要的。雖然是老生常談，但確實是當你愛自己之後，你就會散發自信，展現出真正的你。

(中時 )