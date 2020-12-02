行政院會明天聽取國發會「健全房地產市場方案」報告，其中針對打擊炒房，國發會將提出短中長期共9項作為，以加強稽查預售屋與紅單炒作等手段來遏止炒房。

國發會在報告中表示，「健全房地產市場方案」將提出短期立即實施可行的作為，以及中長期的方案。短期部分，首先針對預售屋與紅單炒作的部分，必須整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，才能掌握市場發展與動向。

另外，強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，以及聯合稽查建管、稅捐等；加速實價登錄修法；加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。

除了前4項作為，國發會還提及，必須減少個人利用不動產規避稅負的空間，防杜個人藉由公司規避不動產稅負；並修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。

最後，國發會也說，打擊炒房也必需要防止房市資金氾濫，所以包含適時採行選擇性信用管制；控管銀行授信風險以及；強化不動產業務風險管理與金融檢查。政院表示，相關作為近來有的已經陸續執行，但穩定房巿政策需各部會及地方政府通力合作，才能讓打擊炒房產生效果。

(中時 )