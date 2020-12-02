有信仰是好事，但是太過謎信恐怕會對家庭造成影響。一名男網友表示，自己創業賣鹽水雞，但是老婆就常出現頭痛的情況，後來兩人到一家宮廟拜拜後頭痛情況明顯好轉，隨後老婆家人聽信某宮廟老師建議，並開始阻止原PO賣鹽水雞，全因為老師表明若再繼續賣下去，「老婆身體會每況愈下。」讓許多網友也跟著看傻。

原PO昨(1)日在臉書社團「爆怨2公社」上無奈表示，自從他開始賣鹽水雞後，老婆開始出現長達半個月的頭痛問題，但某次帶去宮廟裡除煞，神奇的是老婆的頭痛就痊癒了。原以為事情圓滿落幕，沒想到老婆和家人事後跑去算八字，卻被算命師警告「不要賣鹽水雞」，若繼續賣下去身體會出更多狀況。

無奈的原PO表示，自己想為生活努力多替未來打拼，靠自己力量撐起這個家，但現在卻因為算命師的一句話要他把攤子收掉，讓他坦言實在難以接受，「真的被老師害死，剛萌芽的生意就被掐死。」

貼文發出後不少網友給出意見，建議原PO可以改賣鹽酥雞，沒想到算命師也表示萬萬不可，「老師也說炸類的別賣，我老婆缺水。」這也讓網友看傻，「既然老師這麼厲害，那就請他幫忙化解啊！」

不過也有網友給出實質建議，「可以先看中醫，找有傷寒論的試試，要忌口注意飲食。」還有人認為是事業剛起步壓力太大，「就單純剛創業，生活習慣改變，壓力變大造成的，我前同事生意好到不行，可是初期還是因為這樣輕微憂鬱症。」

(中時新聞網)