香港眾志前祕書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，遭香港法院判決有罪，即刻入獄。對此，國民黨呼籲港府，要以更謹慎和包容的態度執法，以免造成寒蟬效應，不但傷害香港的言論自由，也破壞香港社會與北京的互信，而嚴刑峻法難以獲得安定，贏得民心方能長治久安。

去年在反送中抗爭包圍警察總部香港眾志前祕書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，今天分別被香港法院判處13.5個月丶10個月及7個月徒刑，即刻發監入獄。

對此，國民黨表示，基於和香港的淵源，以及對民主自由的堅持，國民黨長期關注港人處境，並且支持港人以和平方式爭取民主、捍衛人權的行動。針對此事，國民黨呼籲港府要以更謹慎和包容的態度執法，以免造成寒蟬效應，不但傷害香港的言論自由，也破壞香港社會與北京的互信。

國民黨強調，不樂見任何限縮香港民主自由發展的作為，港府應落實「公民與政治權利公約」中對基本人權的保障，更應體察民意，開展民主改革；嚴刑峻法難以獲得安定，贏得民心方能長治久安。

(中時 )