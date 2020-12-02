女星張韶涵因偶像劇《MVP情人》、《海豚灣戀人》爆紅，有演技又加上好歌喉，每每推出新歌都造成搶購熱潮，擁有大票粉絲；而張韶涵嬌小纖細的外型十年如一日，近日出席新節目發布會，她的一雙美腿再度變成討論話題。

大陸歌唱節目《天賜的聲音》第二季邀請張韶涵、孟美岐、胡彥斌和胡海泉擔任「音樂合夥人」，日前節目發布會上，張韶涵穿了一套黑色俏麗短洋裝和透膚黑絲襪，還綁著兩股辮子，十分可愛迷人；而張韶涵多年來始終如一的纖細身材，也完全展露無疑，瘦到讓粉絲都擔心她會不會沒吃飯。

張韶涵嬌小纖細的外型十年如一日，近日出席新節目發布會，她的一雙美腿再度變成討論話題。(圖/ 摘自微博)

張韶涵多年來始終如一的纖細身材，也完全展露無疑，瘦到讓粉絲都擔心她會不會沒吃飯。(圖/ 摘自張韶涵微博)

而張韶涵在發布會的照片意外掀起網友討論，有許多人注意到她的美腿瘦得太誇張，甚至連站在一旁的胡彥斌手臂都比她的腿粗，讓網友忍不住叮嚀，「看起來好美，但太瘦了」、「那雙腿美得不像話」、「希望女神多吃一點」、「比一比，是不是比胡彥斌手臂還要細啊？」、「好怕女神跌倒，感覺隨時會斷掉」。

其實張韶涵先前曾透露，出道至今體重都保持在39公斤，偶有長肉的時候，但她會規律運動和控制飲食，嚴格控管自己的體態。

(中時新聞網)