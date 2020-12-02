中國大陸外交官員在推特上發布諷刺澳大利亞軍人對阿富汗平民暴行照片後，引發中澳外交風波與兩國網民對陣，全球許多國家也出現類似冷戰時期壁壘分明與各據一方的現象。目前美英法等西方國家對大陸發布諷刺漫畫的立場予以譴責，俄羅斯、阿富汗則對中方做法表示支持。隨著事件推動了雙方民族主義情緒，未來新仇交纏舊恨，中澳對抗風潮似有愈演愈大趨勢。

澳方日前公布澳軍在阿富汗戰爭期間對該國平民與囚犯施暴的調查報告，指其間有39名阿富汗人遭澳軍非法殺害。大陸外交部發言人趙立堅11月30日在推特上發佈了一張諷刺澳軍偽善的照片引起了澳方強烈不滿，隨即要求大陸道歉，並刪除推文。兩國政客也展開激烈的口水仗，兩國民眾在各自的網路上亦爆發對立與激烈言辭交鋒，使原已十分緊張的中澳關係雪上加霜。

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

《多維新聞》指出，在這場持續發展的外交風波中，雙方各自獲得來自國際上的奧援。其中阿富汗外交部發佈聲明稱，阿方已注意到有關一名澳大利亞士兵對阿富汗人實施不當行為的事件，並已展開調查，將查明行兇者並確保將他繩之以法。

《阿富汗時報》發表社論稱，阿富汗人民熱烈歡迎譴責嚴重殘害阿富汗無辜群眾的非人道行為的任何人。自從近20年前美國與其西方盟友一起入侵阿富汗以來，譴責外國士兵在阿富汗犯下的戰爭罪行，乃是中國政府前所未有的、史無前例的及時表態。而密切關注這個問題，可能意味著中國願意參與阿富汗問題，特別是（追究）戰爭期間犯下的罪行。

報導說，俄羅斯外交部發言人紮哈羅娃也對澳大利亞軍人的行為提出批評稱，澳大利亞在國際舞台上的信譽已完全粉碎，需要重新評估澳政府所謂保護世界秩序的承諾，也讓人懷疑澳方是否有能力追究犯罪軍人的責任。

對於大陸外交官員用漫畫的方式譴責澳大利亞的做法，美英法等國紛紛提出了批評。紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，這是一個沒有事實依據的帖子，紐西蘭政府已經向大陸提出了關切。法國外交部發言人則以書面方式答覆記者稱，趙立堅的漫畫圖片令人震驚，內容偏激，具有侮辱性，中國採取這樣的外交手段是不合適的。

美國國務院副發言人布朗（Cale Brown）也在推特上發文抨擊中國：「中共對澳大利亞的最新攻擊是其濫用虛假資訊和脅迫性外交手段的又一個例子，它的虛偽是顯而易見的。」這種傳播虛假資訊的手段令人不齒。美國務院官方推特也轉發了布朗的言論。英國外交部發言人則表示，英外相拉布（Dominic Raab）已經明確表示，英國將永遠與澳大利亞肩並肩站在一起，「保護我們的關鍵利益和價值觀」。

(中時新聞網)