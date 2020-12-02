維斯塔斯集團（MHI Vestas）2日宣布，將與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作的彰芳暨西島離岸風場，將持續推動風機輪轂及機艙相關零組件最終組裝工作。鄰近彰芳西島風場預組裝碼頭區處，取得5,000平方公尺的空間，此廠址承租自華城電機子公司華城重電股份有限公司，將作為MHI Vestas的組裝營運廠區，實踐V174風機技術在台組裝之計畫。

華城廠區的部分輪轂組裝將採用本土製造的零組件，包含永冠能源的輪轂板和先進華斯複材科技股份有限公司的鼻錐罩。由MHI Vestas與CIP合作，引領全球永續發展的本土化計畫已獲台灣當局核准，永冠能源和先進華斯複材科技股份有限公司等諸多台灣離岸風機零組件供應商也因此受惠。

MHI Vestas台灣業務總監梅達．撒西羅維琪（Maida Zahirovic）表示，我們很高興能承租華城電機位居台中港中心的廠區。永續的本土化必須有充足的空間，才得以在安全無虞的前提下從事離岸風電相關工作。華城電機位在台中港廠區的位置相當理想，很適合MHI Vestas在此實現台灣離岸風電產業劃世代的生產。這裡將成為MHI Vestas在台活動的核心據點，我們很開心能租用這個地點。

華城電機總裁許忠明指出，在經過嚴格的評選過程後，我們深感榮幸獲選為彰芳西島風場及MHI Vestas本土化計畫的合作夥伴。在彰芳西島風場及MHI Vestas的帶領下，我們將竭盡所能，如質如期完成工廠的擴建和翻修，以期未來能順利完成機艙組裝，具體展現華城電機支持政府推動綠能政策的決心。我們也希望透過這項合作，跟隨彰芳西島風場及MHI Vestas，共同開拓台灣以外的國際市場。結合華城電機在出口上的優異表現，期許未來能將電氣設備和服務推廣至國際綠能發電市場。

華城廠區提供了風機組裝、倉儲、辦公及存放其他零組件的空間。該廠同時配置了高架起重機，廠區地面也具備高承載力，可供大型離岸風機零組件於現場運送。

此租賃協議簽訂前，MHI Vestas已簽署了數個供應鏈合約，以滿足CIP彰芳西島風場的需求，包括本土供應的葉片、變壓器、葉片材料（膠黏劑、樹脂和拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板、機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統、功率轉換模組組裝。

(工商 )