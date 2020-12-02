英國零售業不敵疫情噩耗頻傳，在平價時尚品牌Topshop母公司Arcadia聲請破產不到24小時後，旗下有1.2萬員工的連鎖百貨Debenhams周二聲明宣布，由於找不到買家，將啟動關閉124家門市計畫，兩家業者不支倒地，連累2.5萬人飯碗不保。Debenhams這家有242年歷史的老牌百貨，今年4月才因瀕臨破產申請行政託管。

(工商 )