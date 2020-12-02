英國零售業寒冬 2.5萬人丟飯碗 20:532020/12/02 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國零售業不敵疫情噩耗頻傳，在平價時尚品牌Topshop母公司Arcadia聲請破產不到24小時後，旗下有1.2萬員工的連鎖百貨Debenhams周二聲明宣布，由於找不到買家，將啟動關閉124家門市計畫，兩家業者不支倒地，連累2.5萬人飯碗不保。Debenhams這家有242年歷史的老牌百貨，今年4月才因瀕臨破產申請行政託管。 (工商 ) #英國 #零售業 #飯碗 #Debenhams #不敵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》Debenhams百貨將結束營業 重擊英國零售 14:312020/12/02 財經 英國保誠人壽彈性調整產假 提升員工幸福感 18:502020/12/02 財經 英國將建5G實驗室研取代華為技術 13:082020/12/02 財經 四好評 兆豐榮獲英國《The Banker》台灣最佳銀行 18:092020/12/02 財經 中鋼公司榮獲2020臺灣循環經濟獎肯定 15:402020/12/02 財經 張傳章：剛性需求在 房價就會漲 04:102020/12/02 財經要聞 桃園陷缺工荒 就服處帶求職者企業參訪 20:042020/12/02 生活 「產業出題 亞矽AI解題」競賽 花卉、足壓入題 18:102020/12/02 財經 愛駒資訊展示智慧門市管理系統 04:102020/12/02 投資理財 日本尪不好搞！女星「恩愛發出聲音」被嫌 文化差異斷婚姻 10:362020/12/02 娛樂 財經熱門新聞 北京像被蚊子咬！關鍵資源遭重擊 澳洲經濟將慘崩 - 財經 KY股地雷又來！ 踩到這檔 散戶要送醫了 - 財經 全球獨角獸美中擁7成 日卻只有4隻？ 背後原因曝光 - 要聞 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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