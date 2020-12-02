TOYOTA COROLLA CROSS 11月掛牌5,319輛 攀SUV單月高峰 20:532020/12/02 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政府汰舊換新補助即將於明年1月7日截止，加上各車廠紛紛導入新車，並加大販促力道，刺激消費者購車意願，11月國內新車總銷規模達46,332輛，創歷年同期新高。其中TOYOTA新車COROLLA CROSS自10月12日上市，已累積訂單超過1.25萬輛，而11月領牌數更高達5,319輛，締造SUV級距單月領牌新高紀錄。 (工商 ) #新車 #TOYOTA #COROLLA #CROSS #SUV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福特六和汽車11月新車領牌3,455輛 創今年度新高 22:312020/12/01 財經 KKBOX公布2020 歌手竄升榜 Podcast熱潮擋不住 18:052020/12/02 科技 年末車市熱！ TOYOTA COROLLA CROSS 單月5,319台再創新紀錄 16:402020/12/02 汽車情報-汽車新聞 和泰汽車12月推「TOYOTA 傲視好禮大方送」活動 22:522020/12/01 財經 CROSS神助攻 11月車市飆新高 04:102020/12/02 財經焦點 2020 年 11 月份台灣電動車銷售排行榜：Model 3 七天掛牌 380 輛攻下進口豪華房車第二名 09:242020/12/02 汽車情報-汽車新聞 車商搶車、搶料 力求旺季不減速 04:102020/12/02 財經要聞 台灣錢在燒11月發爐 房 北、中市交易量攀59個月高峰 04:102020/12/02 財經要聞 NISSAN NEW JUKE上市首月 訂單突破250張 20:302020/12/02 財經 「怪美的」潮流休旅咖，2021 Nissan Juke 1.0 TURBO 駕趣享樂版 17:362020/12/02 汽車情報-新車試駕 財經熱門新聞 北京像被蚊子咬！關鍵資源遭重擊 澳洲經濟將慘崩 - 財經 爽爆！9-10月發票10人成千萬富翁 只花35元買飲料中獎 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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