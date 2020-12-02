政府汰舊換新補助即將於明年1月7日截止，加上各車廠紛紛導入新車，並加大販促力道，刺激消費者購車意願，11月國內新車總銷規模達46,332輛，創歷年同期新高。其中TOYOTA新車COROLLA CROSS自10月12日上市，已累積訂單超過1.25萬輛，而11月領牌數更高達5,319輛，締造SUV級距單月領牌新高紀錄。

(工商 )