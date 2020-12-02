和泰汽車（2207）代理的TOYOTA品牌，獲《管理雜誌》2021年「消費者心目中理想品牌」汽車類第一名，同時也是連續第六年獲獎（2016-2020年房車類第一名、2018-2020年休旅車類第一名）。

和泰車指出，TOYOTA近年掌握潮流趨勢，陸續推出兼具年輕動感形象及駕馭樂趣的車款ALTIS GR Sport、COROLLA Sport、C-HR等，推出後都深受年輕世代的喜愛。為充分滿足消費者多元的購車需求，更以不同的實用機能提供完整產品線，包含王者休旅RAV4、運動皮卡HILUX，擁有豐富機能的Sienta，以及先進動力科技的Prius PHV等。

此外，TOYOTA今年全新上市的COROLLA CROSS，在外觀、空間、安全配備及動力上滿足各年齡層消費族群需求，11月領牌超過5,300輛，一舉創下台灣SUV市場的新高紀錄，獲得市場廣大熱烈的迴響。

和泰車指出，TOYOTA一直秉持提供超越顧客期待的體驗，因應疫情影響，首次於官網推出線上購車諮詢，提供顧客安心便利的線上商談與預約試乘服務；同時為了讓顧客擁有更完善的試乘體驗，同步在營業所提供長短程的試乘路線供選擇，搭配完整的試乘指南影片與試駕前解說，讓顧客能夠透過試駕過程深刻感受商品特色。

此外，TOYOTA也持續應用新科技提供創新的購車體驗，搭配COROLLA CROSS新車上市，更領先台灣車界於官方網站推出「AR擴增實境賞車」，無須額外安裝APP、簡單透過行動裝置到TOYOTA官網車款介紹頁，點選「全車AR賞車」按鈕後，即可隨時隨地觀看車款的外觀及內裝，顧客可以透過放大、縮小、移動等方式360度賞車，讓使用者可在線上查看車款的全角度魅力。

不僅如此，TOYOTA還與客戶一起守護台灣海岸線，只要顧客購買一台TOYOTA新車，和泰車就為顧客在台灣沿海種下一棵樹。累積至今，共種了超過40萬棵樹，不但減少了超過7,600公噸的碳排放量，也為台灣築起一道「綠色長城」。

(工商 )