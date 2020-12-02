日前，美國國家過敏症和傳染病研究所主任安東尼·弗契稱，美國部分地區醫療系統瀕臨崩潰，到今年年底，美病亡人數可能超過30萬，對此，大陸外交部發言人華春瑩回應，陸方願意同世界各國共同抗疫。

安東尼·弗契稱，美年底因美病亡人數可能超過「驚人的30萬」。未來一個時期，包括美國在內的全球疫情將面臨最危險、最黑暗的寒冷冬天。

大陸外交部2日召開例行記者會，華春瑩表示，陸方願同包括美國在內的世界各國一起抗疫，大陸至今已向150多個國家和國際組織提供了抗疫援助，並有力保障全球抗疫物資的生產和供應。

據統計，截至11月22日，大陸已向美國出口約394.3億個口罩、外科手套約8億雙、防護服約6.5億套、護目鏡約4676.2萬副，以口罩來看，相當於每個美國人獲得約120個口罩。

華春瑩說，包括中國工程院院士鐘南山、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授等陸方頂級專家以及醫務工作者、非政府組織等同美國同行們舉辦了多場經驗分享視頻會、網絡研討會、感染防控專家和臨床醫生視頻連線等多種形式的交流活動，同美方分享防控和診療經驗。

此外，華春瑩也表示，大陸很多省市、企業和團體也向美方積極提供了醫療物資捐助，雙方製藥企業和科技界人士也就疫苗及藥物研發保持著溝通與合作。

(中時 )