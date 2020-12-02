暌違近10年，「旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會」終成立，除再提升阿塱壹古道導覽品質外，也將更保障解說員的生命安全。（謝佳潾攝）

人稱阿塱壹古道一生必遊一次，而在劃設自然保留區至今近10年時，不僅吸引百萬人次朝聖，也終於盼到「旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會」成立，除將提升導覽品質外，同時也保障解說員的生命安全，達成雙贏局面。

旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會理事長余承澔指出，2012年屏縣府設立「旭海觀音鼻自然保留區」管控進入阿塱壹古道的遊客數，並搶先培訓專業導覽解說員，期待能以組織化進行管理、維護，但事與願違，整整拖了近10年。

余承澔說，每年10月至隔年3月是旺季，每位解說員平均每月可接到15至20團，而每團人數3至15人不等，至於淡季每月也有近10團，由此可知，阿塱壹古道的商機有多大，因此即使保障旭海居民的接團人數，但對他們而言，協會的成立仍是個威脅。

他說，縣府規定「旭海觀音鼻自然保留區」每周最多只能進入2100人，而為保障旭海居民的工作權，每日保障他們80名遊客數，另今年也開放每日50位名額給台東藍田居民帶團，換言之，剩餘名額成了大家搶，而當初由縣府輔導認證的解說員，若再沒有協會的保護，勢必失去公平的競爭平台。

因此，在睽違近10年後，協會終於成立，但余承澔稱，協會絕對不是要與社區惡性競爭，而是提供另一種模式讓遊客選擇，社區帶的導覽多數包含需加價的部落體驗遊程，而協會出的解說員就是單純的導覽阿塱壹古道。

他強調，成立協會的最大目的之一，是要保障解說員的生命安全，在未組織化前是沒辦法幫他們保團保，此外，協會也會對解說員進行考核評比，藉此提升解說員素質及遊程品質，同時也會進行學術性監測，非一般娛樂性質的導覽。

(中時 )