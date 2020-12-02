行政院長蘇貞昌1日答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，指屏東信功肉品「很支持」，隨即遭信功發出聲明駁斥；對此，國民黨砲轟，根本是丁怡銘冠軍牛肉麵事件的翻版。有網友就在批踢踢好奇發問，繼皇家傳承、信功後，接下來輪到誰？不少網友立馬指出會是一位六都首長，引來超多人贊同。

信功實業1日發出聲明，強調蘇揆參訪時全程未提萊豬問題，行政院長蘇貞昌今(2日)在臉書表示，他是向「信功實業的朋友」保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國。

而此事曝光後，多名國民黨中常委擔憂行政部門對信功查水表，對此，信功實業公司董事長楊博仁則說，期盼他們不要有這些小動作，社會大眾也看得很清楚，之後才會知道，相信應該是不會。

有網友則是好奇地在批踢踢發問，「繼皇家傳承被查水表之後，家樂福被佛地魔拖下水，接下來就又輪到信功被查水表了，那請問接下來要輪到誰了？」不少網友見狀後則是認為「好難想，就打柯文哲好了」、「柯文哲啊，差不多要派國稅局了」、「柯文哲要等選舉時才會再發動活摘之術啦」，但也有人說「看下一個立委問啥啊」。

(中時新聞網)