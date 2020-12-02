被封為「狂野空姐」的24歲香港女星廖慧儀，今年10月證實與前男友Sam分手，更痛訴對方是恐怖情人，未料今(2日)就驚傳Sam墜樓身亡的消息。現在港媒更曝光Sam的千字遺書，內容絕望寫下「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」，證實廖慧儀劈腿港星孔德賢的傳聞。

廖慧儀27歲前男友Sam今日傳出疑似為情所困，墜樓身亡，稍早港媒《東網》也曝光了Sam的千字遺書，內容字字血淚，透露他自今年9月開始歷經失業、被背叛、分手與失戀，讓他覺得人生好累，更直言失去了廖慧儀是他一生最大的折磨與挫折，「只要想到如果以後的另一半不是妳，結婚生兒育女的也不是妳，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由。」

Sam更在遺書中，透露自廖慧儀進入了演藝圈，原本論及婚嫁的感情徹底變調，「妳的世界眼界擴闊了很多，妳的世界不再只有我一個。」還揭露了廖慧儀是如何背叛他，劈腿男星孔德賢，「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去，當妳在做這些事時，妳有否想過對我造成的心理打擊陰影會有多大？」

最終Sam仍走不出情傷這一關，黯然結束短短27歲生命。對此，廖慧儀至今沒有回應，也將下午活動徹底取消，逃避媒體追問；而孔德賢IG則是被香港網友洗版，痛批他是殺人兇手。

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