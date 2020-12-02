華碩（2357）最新四款NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti顯卡正式上架，包含ROG Strix、TUF Gaming、ASUS KO及ASUS Dual等四大系列、共五款型號新品，官方定價自12,690元到16,990元不等，將在今（2日）晚上十點準時開搶。

GeForce RTX 3060 Ti系列顯卡作為「入門級光追顯示卡」系列，開賣前就備受玩家期待，除具備強大光線追蹤技術與DLSS技術，不僅提升光線與倒影的層次感與細膩度，也提高了遊戲畫面反應速度，更可以AI人工智慧增強影音效果，包含虛擬背景、消除雜音等，滿足實況直播、電競賽事、3D遊戲與高解析度沉浸式遊戲體驗，更全面性地滿足遊戲玩家、實況主、職業電競選手或影像創作者的需求。

華碩也透過更強化的散熱、印刷電路板及電源設計，讓RTX 3060 Ti所搭載的NVIDIA Ampere架構和第二代RT核心，能進一步發揮最高效能。

華碩ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti對NVIDIA Ampere架構全面優化，提供極致散熱。金屬裝飾護蓋具備三個升級的軸向式風扇與2.9-slot插槽大型散熱器，針對散熱器表面以MaxContact技術提升熱轉移效率，大舉強化散熱效能。配備FanConnect II接頭，可依據顯示卡溫度調整PWM風扇，在高負載作業時產生額外氣流。而透過正面可自訂ARGB酷炫燈效設定，兼顧玩家從內在性能到外在視覺。

TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti延續TUF Gaming系列的剽悍風格，嚴格篩選耐用與高效能組件，全金屬護蓋採用堅固的雙滾珠軸承軸向式風扇，背板並以保護性金屬包覆，透過寬大的通風口避免熱氣累積。額外的GPU支架在晶片與散熱器間提供極高的結構穩定性，不鏽鋼I/O擋板也可保護連接埠，讓顯示卡安裝極致穩固。

ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti以ASUS Dual為基礎，改良護蓋、航太級潤滑油封軸承、耐用型電容器與通風背板設計。以金銀雙色面板為護蓋，並可透過軟體自訂ARGB燈效，為KO營造獨特外觀風格。散熱方面採用2.7-slot插槽散熱器，搭配通風背板避免熱源累積，讓玩家盡情徜徉遊戲世界。

入門級的ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti，運用源自旗艦顯示卡的先進散熱技術，兩個軸向式風扇為散熱器帶來充足氣流，於低溫時自動停止運轉，同時鋁合金背板與不鏽鋼I/O擋板可保護印刷電路板，避免不必要的彎曲。隨插即用設計，力挺玩家輕鬆暢玩光追遊戲。

華碩全新四款NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti顯卡新品：ROG Strix／TUFGaming／ASUS KO／ASUS Dual於12月2日晚上10點起在全台通路正式開賣。

(工商 )