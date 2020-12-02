被富比士雜誌譽為「最懂培育行銷界CEO的企業」全球最大的日用品集團P&G寶僑家品，橫跨包括SK-II等十大消費品類品牌；今年P&G在台校園招募12月熱烈展開，其中兩大亮點包括讓新鮮人掌管上億元生意，此外因應疫情每月可在家工作比例至多50％。

P&G寶僑家品校園招募廣邀畢業三年內、不限科系的菁英好手，開出品牌管理、銷售、產品供應鏈、財務、人力資源五大部門的職缺，讓新鮮人選擇最能大展身手實現夢想的舞台。校園招募即日起開放申請至12月27日截止，招募期間將舉辦三場線上直播說明會，讓有志挑戰消費品產業的社會新鮮人更了解如何通過線上測驗、履歷篩選與面試等層層考驗，加入P&G寶僑家品參與實戰並掌管「億級」生意。

P&G寶僑家品執行董事暨副總裁林劍洪表示，作為有183年歷史的全球企業，P&G寶僑家品維持企業成功的秘訣卻恰恰來自Z世代與Y世代甚至是X世代的融合激盪，使其競爭力與企業活力歷久不衰。

寶僑家品在台灣多數員工年齡界於25～35歲，更有約90％員工皆是以實習生或新鮮人身分在此開啟職涯，透過企業豐富的資源與機會，每個人在P&G寶僑家品都能成為全方位的領導者。今年P&G寶僑家品因應後疫情時代來臨，推出更賦彈性的工作型態；將在家工作制度從原本的每周一天，上調為每月至多50％的時間可在家工作，讓個人依照自身和部門協作狀況與需求，彈性調配最適合自己的工作時間，更補助萬元以上津貼供員工添購在家工作所需硬體設備與補貼電話費用。

寶僑家品在台營運品牌包括幫寶適、汰漬、Ariel、蘭諾、風倍清、好自在、百靈、吉列、Hair Recipe、海倫仙度絲、飛柔、沙宣、Oral-B、Crest、OLAY、SK-II等。

(工商 )