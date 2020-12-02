老翁中天電視門口自焚 中天新聞聲明：請關心中天民眾務必理性 21:022020/12/02 中天 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天新聞台。（中天提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天電視台晚間7點多發生老翁在大樓門口自焚事件。中天新聞晚間發布聲明，感到十分不捨，同時也呼籲關心中天新聞的民眾務必理性。以下為中天新聞聲明全文： 中天新聞聲明：今晚一名男子在中天電視大樓前自焚，中天新聞感到十分不捨與痛心，男子身分和自焚原因尚待警方進一步調查，一切尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中天) #中天新聞 #聲明 #自焚 #關心 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天電視前老翁自焚 下班員工目擊「他往身上灑油」 門口等公車民眾嚇壞 20:302020/12/02 社會 中天電視門口晚間傳自焚事件 老翁喊「不要過來」下秒成火球 19:292020/12/02 社會 中天律師團：實現新聞自由 評論節目不應裁罰 04:102020/12/02 焦點要聞 彰化大城鄉民跪地挺綠電 吶喊：不能讓大城變死城 13:132020/12/02 生活 劉樂妍直呼心都要碎了 吐驚人之語：其實我早就該死 14:382020/12/02 娛樂 又增6境外移入病例 陳時中14：00說明 10:072020/12/02 生活 150萬人訂中天 市議員冉齡軒挺中天、捍衛言論自由 11:422020/12/02 政治 台南市區大樓藏小型毒品分裝工廠 還查獲改造手槍 16:312020/12/02 社會 新竹竹縣消保官靳邦忠：「收多少罰多少」將為紅單炒房裁罰依據 15:012020/12/02 生活 男抱怨3酒女「強制坐檯」遭痛毆重傷 目擊者逆轉風向 12:452020/12/02 社會 社會熱門新聞 老翁中天電視門口自焚 大喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 中天電視門口老翁自焚 中天新聞聲明：請關心中天民眾務必理性 - 社會 - 中天 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 人妻抓包腥夫 小三公開「3人行」私密照 嬌喊：交換性伴侶 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。