中天電視台晚間7點多發生老翁在大樓門口自焚事件。中天新聞晚間發布聲明，感到十分不捨，同時也呼籲關心中天新聞的民眾務必理性。以下為中天新聞聲明全文：

中天新聞聲明：今晚一名男子在中天電視大樓前自焚，中天新聞感到十分不捨與痛心，男子身分和自焚原因尚待警方進一步調查，一切尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。

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(中天)