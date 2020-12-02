109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽東道主義守大學，今天在領先的情況下，78比67力退世新大學，義大搶下第2勝，也讓2連勝在手的世新吞下本季首敗，本階段賽事與賽的8支球隊也已經沒有全勝隊伍。

賽後義大女教頭謝玉娟指出，此役將前兩戰防守不好的地方的改善，才能大部分時間都領先，並抓下戰力雄厚的世新，「我告訴球員，進攻有默契，防守也要有默契，大家防守上更要交代清楚，不要漏了該防守的人，至於針對世新吳沛嘉、阿巴西及其他外籍生，我之前在世大運代表隊教練團也多少也知道他們的特性，有告訴球員該怎麼做，但重點還是大家防守要溝通好。」

前兩場賽事義大球員有點因為主場壓力放不太開，11月傷癒歸隊的白曜誠表示，今天大家確實有打開點、自己感覺也慢慢回來，他也鼓勵隊友活潑點，明天休兵後接下來4場賽事要盡量打、別想太多放開打，多抓點勝場數。

義大陣中畢業自HBL勁旅東山高中的三劍客白曜誠、劉承彥及邱子軒，目前因為劉承彥右腳踝扭傷休息「三缺一」，邱子軒希望隊友先好好養傷，康復了再歸隊一起拚，謝玉娟也在這階段比賽給其他球員更多磨練機會，為後續賽事培養可用之兵。

義大今天以邱子軒22分最高，中鋒呂威霆贊助17分，其中三分球兩投俱中，射手蘇文儒也投進2記三分，獲得12分；世新以阿巴西17分最高，吳沛嘉10分、7籃板，世新教頭何政峰賽後說：「就是我們自己打不好，其他沒話說。」

第二階段預賽目前三天完賽，地主義守大學和中州科大、台灣師大、台灣科大、世新大學都是2勝1敗，高雄師大與台灣體大均1勝2敗，屏東大學0勝3敗，大會明天休兵一天，周五起進行剩下4天賽程。

義守大學邱子軒（左）單場22分。（大專體總提供）

世新大學阿巴西（左）連3場得分雙位數。（大專體總提供）

(中時 )