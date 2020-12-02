電影《孤味》女主角陳淑芳一舉獲金馬獎最佳女演員，票房不到1個月破億，台南有企業老闆基於朋友情誼，2日包場相挺，陳淑芳與導演許承傑南下出席，台南市長黃偉哲到場送蝦捲，力邀陳淑芳出任台南觀光大使。

《孤味》有7成場景都在台南拍攝，台南市政府當初補助劇組180萬元拍攝，並包場11月初的台南特映會。

擔任女主角的陳淑芳內心戲演技精湛，一舉拿下金馬獎最佳女演員，台南一家企業老闆李文誠過去與陳淑芳算就識，雙方多次在商業上有代言合作關係，李文誠2日包下新光影城最大廳，招待家扶兒童與企業員工進場觀影。

台南市長黃偉哲贈送台南市出產的皮包給孤味女主角陳淑芳。（程炳璋攝）

陳淑芳基於李文誠商場與私人情誼良好，決定與許承傑南下出席，感謝企業包場贊助，吸引大批影迷排隊拍照。她當場向黃偉哲表示，市長投資，我們就來拍續集。見到市長點頭，她笑著說，台南人好熱情。

黃偉哲2日在戲院內發送250份蝦捲，晚間與劇組在東東餐飲集團餐廳（電影場景餐廳）用餐。

《孤味》叫好又叫座，大批影迷南下追尋電影場景，台南市觀旅局統計，到旅遊服務站詢問《孤味》場景的遊客，約增加總遊客數1成，當場力邀陳淑芳擔任台南觀光大使，行銷台南觀光景點，劇組表示評估中。

(中時 )