國人汽車購買力大爆發，BMW總代理汎德公司2日發表BMW最新4系列雙門跑車，新車要價最高達370萬元，一上市即告完售，今年台灣的120輛配額事前早已被預訂一空，下批車預計明年第一季末才會抵台，汎德主管笑稱，1日的發表會是在超前部署明年業績。

汎德指出，全新世代BMW 4系列雙門跑車共引進M440i xDrive、430i M Sport、420i M Sport等三款車型，訂價分別為370萬、285萬與236萬元。

汎德指出，傳承自70年代的BMW旗艦雙門跑車3.0 CSi，及BMW美型跑車328 Coupe的直立式雙腎型水箱護罩，全新BMW 4系列以向傳奇致敬的星幕式水箱護罩設計，強悍的車頭搭配炯炯有神的LED頭燈，結合修長動感的引擎蓋折線與張揚的下進氣壩，盡顯雙門跑車高調姿態。

其中M440i xDrive搭載3.0升TwinPower Turbo汽油直列六汽缸汽油引擎，擁有374匹最大馬力與在1,900轉超低轉速就可迸發的500牛頓米最大扭力，搭配48V高效複合動力與Steptronic運動化8速手自排變速箱，造就零至時速100公里加速僅4.5秒的爆發力；BMW 430i M Sport及420i M Sport則搭載TwinPower Turbo直列四汽缸汽油引擎，分別擁有258匹及184匹最大馬力與400牛頓米及300牛頓米最大扭力。

此外，M440i xDrive搭載首次於BMW車款出現的Sprint衝刺功能，只要長按方向盤左側的換檔撥片，車輛電腦將立即切換至Sport模式，變速箱同時調整至目前轉速可容許的最低檔位，使急加速時能夠更加得心應手。

全新4系列車身和底盤都採輕量化設計，除引擎蓋、前葉子板與車門皆使用鋁合金打造外，更針對車尾的部分優化空氣力學表現，使風阻係數低至0.25Cd，不僅可靈活操控，同時更確保車輛在高速行駛時的穩定性。

此外，全新4系列底盤亦進行全面優化，透過特殊訂製的前彈簧減震支柱和引擎室前圍板上的附加剪力板，強化了轉向的精準度，表現更加犀利；後軸區域則新增多個支桿，提升車身剛性，使車輛無論直線行駛或橫向加速度都更穩定順暢。全新4系列更導入可依路面調整阻尼的全新減震筒設計，前軸「液壓回彈抑制」機構，可消弭道路坑洞所產生的多餘震動；後軸「液壓壓縮抑制」機構，則提升車輛過彎時的支撐性與乘坐的舒適性。

(工商 )