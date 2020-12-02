近期大馬女大生命案，社會高度關注。行政院長蘇貞昌今天主持「行政院社會福利推動委員會議」時，聽取衛福部「強化社會安全網計畫推動成果及第二期規劃」，責成林萬億政委持續督管各部會，尊重各委員所提意見，完善社會安全網應執行業務及第二期規劃報告。

蘇揆在會中表示，蔡總統上任以來，非常重視社會福利政策，並大力支持相關預算、組織及人事，以建構完整社福體制，長照預算從2016年不到50億，今年已成長8倍，達到400多億，明年更增加至500多億，未來政府持續支持地方布建日照中心、住宿型機構等，讓有需要的家庭就近得到服務。此外，政府持續增加育兒經費，2016年相關經費不足150億，今年已增加3倍至450億，明年編列預算超過600億。

蘇揆指出，在強化社會安全網方面，政府自2018年起，3年投入近70億，整合服務、支持地方政府增設社福中心，協助有需要的個人、家庭及早脫離貧窮、家暴、兒虐等危害。透過政策引導，從今年開始全面調高公私部門社工人員薪資，鼓勵更多社工人員長任久留，更透過修訂「護兒四法」，即「兒少法」、「刑法」、「教師法」及「家庭教育法」，完善兒少保護體系，全力杜絕不當對待兒少事件發生，並藉由推動兒少帳戶，協助超過1萬戶經濟弱勢家庭逐步自立，脫離貧窮。

蘇揆表示，委員關切的「中高齡者及高齡者就業促進法」將在今年12月4日開始施行，未來雇主得以彈性方式，讓65歲以上高齡者勞動力再得到運用，同時也透過中高齡者的經驗傳承，讓不同世代合作，共創社會及經濟發展，提供全齡照顧，讓人民安心生活，也是政府最重要施政目標。

蘇揆聽取衛福部「高齡社會白皮書修訂情形」報告後，也指示相關部會就「增進健康自主」、「提升社會連結」、「促進世代共融」、「建構高齡友善安全環境」、「穩固社會永續發展」等5大政策目標，制定各項行動策略，以做為各部會擬訂相關政策的依據，引導產業界及民間組織朝共同目標邁進，建立自主、自立、共融的高齡社會。

此外，蘇揆責成政務委員林萬億持續督導本案，對於與會委員建議及書面建言，請衛福部加以臚列分類並研議對策；相關部會也應就各界意見進行修訂、循程序報院，讓本案更加完整、符合實際需求。

蘇揆聽取衛福部「強化社會安全網計畫推動成果及第二期規劃」報告後指出，行政院在2年前核定「強化社會安全網計畫」，3年投入近70億元，並獲各界支持。政府建構地方社福中心、充實社工人力、提高待遇及簡化流程等，已見初步成效。

蘇揆指出，社會安全網相關執行已有初步成效，期許各部會從態度上改變。蘇揆並責成林萬億政委持續督管各部會，尊重各委員所提意見，完善社會安全網應執行業務及第二期規劃報告。

(中時 )