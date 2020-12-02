今年9月第一次總質詢，國民黨立委蔣萬安被行政院長蘇貞昌反質詢，輸得很慘。資深媒體人陳揮文認為，1日的質詢，蔣萬安準備非常充分，扳回一城。不過厲害賤招卻出現在綠營粉專，說蔣萬安猶豫10秒，若真猶豫10秒，蔣萬安就完了。

蔣萬安質詢蘇貞昌，到底誰贏，有人說蔣贏、有人說蘇贏。陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，蔣萬安終於贏了！今年9月第一次總質詢，蔣萬安輸得很慘。當時蔣萬安是被質疑的，指國民黨中生代明星，有人希望他選台北市長、有人希望他選總統，怎麼兩三下就被蘇貞昌撂倒。而1日的質詢，蔣萬安是退無可退，他準備得非常充分，這很好。1日若再輸，就要退出政治圈。看到9月蔣的質詢表現，他當時就說一定要扳回來，扳不回來就要「謝謝收看」，幸好蔣此次扳回一城。

陳揮文指出，上次的反質詢，蘇貞昌扯說，蔣萬安你不是在美國留學，你都沒有吃美國豬肉嗎？蘇貞昌1日又拿出來，難道蘇貞昌以為蔣萬安是塑膠做的，上次蘇用這招，蔣是老實人，被突襲，所以當時有點停頓。1日蘇貞昌又用這招，所有的反質詢、所有這些違反質詢的，蔣萬安馬上抗議了，讓蘇貞昌連耍寶的機會都沒有。可說蘇太輕敵了。

陳揮文認為，在這次總質詢，蔣萬安貼走訪豬農影片是有備而來，非常好。他知道9月那次質詢丟臉丟大了；質詢不是辯論，本來就是立委要得分。不過此次賤招出現在綠營的粉專，很厲害，他也被騙，說蔣萬安猶豫10秒，若猶豫10秒，蔣萬安就完了，不用說選台北市長，連立委都不用選了。看到的是綠粉專剪接版，指蘇貞昌電他，蔣萬安是猶豫2秒，但絕對不是10秒。

(中時新聞網)