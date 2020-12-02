立法院內政委員會今天邀總統府副祕書長李俊俋列席並備詢，李未出席，遭藍委批評藐視國會，李俊俋對此表示「冤枉啊，大人！」他說自己當過立委很多年，總統府本來就不會應立院的邀請就前往進行法案專題報告，「這點完全是依照憲政體制的規定與也是立院的慣例！」

內政委員會今天邀請李俊俋等人列席報告並備質詢。會議開始，列席機關及人員名單即顯示「總統府副秘書長李俊俋來函未便列席」。引發藍綠立委爭執，會議休息空轉一上午，由主席宣布散會。

國民黨立委鄭天財批評李俊俋，身為總統府副祕書長卻未出席他所排定的會議，讓他沒辦法了解原住民相關法案的進度及總統府的看法，藍委葉毓蘭也批李藐視國會，李俊俋今晚表示「我只能說冤枉啊，大人！」

他解釋，第一，依循《憲法增修條文》第3條第2項第1款的規定，對立院負責之機關應為行政院而非總統，因此總統府本來就不會應立院的邀請就前往進行法案專題報告，「這點完全是依照憲政體制的規定與也是立院的慣例！」

第二，原住民相關法案的制訂、提出本來就不屬總統府權責，原轉會是屬於總統府下的任務編組，且今天原民會夷將．拔路兒主委也在現場，夷將同時也是原轉會執行祕書，「鄭委員怎麼會沒辦法詢問了解？」

第三，對於葉毓蘭批評他沒出席報告是藐視國會，他也麻煩葉「先了解憲政體制規定再做批評」，因為若是議案與本府相關，像是今年5月針對府內總決算，他就有前往立院列席備詢。

李俊俋表示，總統府不僅在昨天下午就向立院發函，他更親自致電鄭天財委員，表達今天不便與會，「所以今天這些對我的批評真是冤枉啊！」他強調，總統府向來只在預決算及主管法案才到立院報告備詢，「我也當過立委很多年」。

(中時 )