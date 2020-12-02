技嘉科技（2376）最新一代GeForce RTX 3060 Ti系列顯卡新品出籠，三大產品系列AORUS MASTER、GAMING OC PRO及EAGLE OC，首波共推出五款規顯卡，分別針對追求極致效能與炫彩外觀的頂級玩家、主流電競玩家，與追求基本效能與耐用超值的玩家，滿足各階需求。

AORUS MASTER系列的AORUS GeForce RTX 3060 Ti MASTER 8G，以MAX-Covered Cooling超飽和散熱技術結合了3個10公分獨特刀鋒導流造型風扇，搭配特殊設計風爪葉片、正逆轉疊合扇功能，讓風壓可以完整地集中並覆蓋到所有散熱鰭片。被動散熱上使用散熱面積更大的散熱鰭片、純銅熱板與7根複合式熱管，可以迅速的將GPU與VRAM的廢熱傳導出來。

顯卡側面並嵌入功能強大的LCD螢幕，可透過軟體編輯各種玩家想要顯示的內容，或設定成進化吧小鵰，欣賞每個小時小鵰的變化。另透過導入RGB Fusion 2.0，不僅可設定整張卡與LCD螢幕的發光特效，還可與其他AORUS設備做同步發光，讓玩家能自行規劃所有電腦設備的發光效果。

AORUS MASTER還有多達6個顯示輸出接頭、航太等級的PCB保護膜、Dual BIOS安靜運轉模式、與ULTRA DURABLE認證的各式零件等特色。

在GAMING OC PRO系列則有RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G／RTX 3060 Ti GAMING OC 8兩規新品，採用技嘉風之力散熱系統搭載3個獨特刀鋒導流造型風扇，搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能、Screen cooling、及Dual BIOS安靜運轉模式等技術，能夠隨時將顯示卡保持在一個低溫的工作環境，進而帶來更高、更穩定的產品效能。正逆轉散熱技術將位於正中央的風扇旋轉方向與左右風扇相反，讓鄰近的風扇風流導向同一方向，加倍風壓與減少擾流，藉此導引氣流並有效地將廢熱從顯示卡的上下兩側排出，使整體解熱效能向上提升。

此外，新一代風扇加入奈米石墨烯潤滑油可以延長壽命達2.1倍，達到如滾珠軸承一般的耐用，而且更為安靜。顯卡側面導入RGB fusion 2.0流動燈光，玩家可以透過AORUS Engine自由調整燈光顏色和各種特效，也可與其他AOURS設備同步燈光效果。

EAGLE OC系列為偏好雙風扇玩家們的首選，此回推出RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G與RTX 3060 Ti EAGLE 8G，採用技嘉風之力雙風扇散熱技術，兩個10公分獨特刀鋒造型扇葉搭配正逆轉功能、高效能純銅熱導管直接接觸GPU導熱、風扇停轉功能，及加上最新的Screen cooling與奈米石墨烯潤滑油，讓顯卡在運作上能獲得更好的散熱與運算效能。

EAGLE OC與原頻版EAGLE顯示卡在外觀設計上非常適合追求與眾不同並帶點個性化的玩家所配備，採用太空科幻的元素，機甲的外觀搭配透明飾板並透過鮮明的跳色LOGO來完美詮釋自我態度。在側面還具備RGB燈光，可透過AORUS Engine調整色彩和數種燈效，更可以與其他AORUS設備同步燈光效果。

技嘉顯卡使用多相的電源設計，能有效降低MOSFET工作溫度，每個MOSFET都有提供過溫保護設計和負載平衡，再加上技嘉Ultra Durable認證的全固態電容、金屬電感與超低電阻式電晶體等高品質用料，提供卓越的運算效能和更長的使用壽命。顯示卡背面有造型強化背板，不僅強化整體結構，防止電路板板彎或零件撞落，提供顯示卡多一層保護。

玩家也可透過上網註冊，延長4或5年保固服務（視購買型號而訂，各機種的延保年限可至AORUS網站查詢：https://tw.aorus.com/extend_warranty.php，需在購買日30天內上網註冊）。

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