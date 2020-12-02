小樂吳思賢與嘻哈歌手KIRE，日前受邀擔任P. LEAGUE+ 臺灣職業籃球聯盟熱身賽第三站，台中開場表演嘉賓，兩人攜手帶來聯盟主題曲〈All The Way〉為賽事開唱炒熱現場氣氛，引起歌迷與球迷們高度關注。

沈澱兩年，再度登上表演舞台的KIRE，心情激動，「很久沒表演了，沒想到一回來就這麼大場面，很開心終於能和大家見面！」他這次與小樂受邀為聯盟創作主題曲並表演，「這次創作過程中跟小樂在音樂上有很多火花，彼此都非常喜歡這首歌。沒想到黑人哥一聽到後，就決定用這首歌為聯盟主題曲，非常感謝黑人哥與聯盟給我這次難得的機會！」

兩人共同演唱這首歌曲，身為製作人的KIRE覺得，聯盟的中心思想圍繞在「初心、人」，球員對於籃球的熱誠與熱愛，喜愛看球的觀眾對於賽事的熱情，甚至回到大家爭搶一顆球，並只求把球投進籃框的渴望，這些元素都融進了這首的歌創作中，整首歌曲強烈Hip-Hop節奏撞擊，加上Rap歌詞表現的fighting態度，再藉由All The Way這三個單字反覆洗腦，都讓這首歌不愧於「至始至終、一路往前」最終靈魂。

除了這次聯盟主體曲之外，KIRE近期會推出更多新作品，陸續在個人FB、IG與Youtube頻道露出，希望能為華語嘻哈音樂圈，帶來更多優質好作品給聽眾。

小樂與KIRE日前在台中演出，炒熱現場氣氛。（好撐音樂提供）

小樂與KIRE日前在台中演出，炒熱現場氣氛。（好撐音樂提供）

(中時 )