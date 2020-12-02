日本傑尼斯男團Sexy Zone的20歲德日混血成員Marius葉，驚傳因服用過量藥物被緊急送醫，據悉，他最近常感到身心疲憊而去醫院，傑尼斯事務所晚間則發聲明，表示Marius葉將暫停演藝活動。

據日媒報導，Marius葉上月23日晚間因身體不適，服用醫生開的處方藥物，卻因服藥過量出事，他趁著還有點意識的情況下，不忘打電話向工作人員求救，據悉，送醫前，他曾自行洗胃。而隊友菊池風磨得知消息後，便趕到醫院陪他，目前Marius葉已出院，在家自行休養。

傑尼斯晚間則發出聲明，表示Marius葉目前為止在演藝事業和學業上很積極努力，但也因為這認真態度而給自己太大壓力，導致生活和健康失去平衡，經過討論後，事務所決定把身心健康放在最優先位置，暫且停止Marius葉所有演藝活動，希望大家能多多理解。

Marius葉10歲就加入傑尼斯，11歲時以Sexy Zone成員出道，現就讀於上智大學國際教育學科，其母親日前曾透露兒子今年9月開始接受美國史丹福大學的遠距課程，擔心他邊工作邊上學會吃不消。

(中時新聞網)