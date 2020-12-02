一位年約70歲的老翁今(2日)晚間驚傳在中天電視台門口自焚，嚇壞目擊民眾。據媒體報導，前中天主播王又正聞訊相當難過，更在電話那一頭，哽咽到說不出話來，呼籲大家理性表達訴求。

老翁在中天電視台門口企圖自焚，消息傳出震驚社會各界，目前消防隊已將火勢撲滅，檢查老翁意識清楚，臉部與上半身二度燒傷，人已被送往三總急救中。

這是又正親筆聲明 親愛的好朋友、好夥伴： 我非常非常非常難過、自責、不捨，我不說什麼噁心的官樣語言，我只想告訴你們： 我愛你們，不論如何，我最不願見到的，就是你們受傷。 我拜託各位好朋友，意見表達可以冷靜、幹譙、激情，但萬萬拜託，又正最... 由正常發揮發佈於 2020年12月2日 星期三

據ETtoay報導，王又正得知消息，一度哽咽到說不出話來，透露自己今天一整天都在開會，聞訊感到相當錯愕，也透露有機會會去探視老翁，希望對方平安，並呼籲大家都要理性表達訴求。

剛剛中天新聞也發出聲明，內文如下：「今晚一名男子在中天電視大樓前自焚，中天新聞感到十分不捨與痛心，男子身分和自焚原因尚待警方進一步調查，一切尊重警方偵辦，呼籲所有關心中天新聞的民眾務必理性。」

在沉澱情緒後，王又正透過節目「正常發揮」臉書粉絲團，沉痛發出親筆信，他說自己非常難過、自責與不捨，只想告訴大家：「我愛你們，不論如何，我最不願見到的，就是你們受傷。」更不希望有人仿效，因為那樣會讓他痛徹心扉。

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