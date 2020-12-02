捷運是大都市裡的交通命脈，順暢、不塞車的捷運網絡讓交通更便利，深受許多通勤族喜愛。捷運公司更貼心考量，設立「博愛座」讓需要休息的乘客、年年長者優先使用。不過近日有民眾發現，捷運上一些年長者似乎都不坐博愛座，反而會選擇一般座位，感到相當好奇。對此，網友也揭露這現象背後的真實原因。

原PO在PTT上表示，捷運上常遇到年長者（可肉眼辨識），「明明博愛座有空位不坐，等到一般座有空位又大隔好幾個人過來搶位」，令他完全無法理解這些年長者想法，原PO好奇詢問「為何年長者在捷運上喜歡搶一般座位？」馬上引起熱烈討論。

對此，不少網友認為是因為年長者「不服老」，認為自己還年輕，所以不座博愛座。但網友指出，其實是「怕遇到比自己年紀大的長輩」，遇到更老的乘客時，到時候還要讓位，再找新的位子。網友紛紛表示「他會説，他還不需要，然後年輕力壯是不敢坐」、「怕自己位子要讓or覺得自己年輕」、「因為擔心會有更年長的...」、「不服老/更年長/有比自己更需要的」。

網友最後坦言，由於博愛座就是要老人或孕婦才能坐，許多年長者又不坐博愛座，年輕人因怕惹上爭議而不敢坐，最後導致博愛座都一直空著的現象。但也有人認為，他們純粹只是要讓給更需要的人坐而已。「為老不尊啊，沒有因為自己老了就覺得自己很尊貴」、「要讓更老的坐」、「真的看過不少次老人讓座給另一個老人」。

(中時新聞網)